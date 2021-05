Stefano Coletta, la confessione: “La sua è stata più di un’intuizione” (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano Coletta, la sua confessione. Era tutto predetto. Scopriamo insieme cosa ha detto il direttore di Rai 1. Stefano Coletta è il direttore di Rai 1. Proprio lui di recente ha scritto un post su Twitter dove ha elogiato le capacità di Amadeus. Ebbene lo storico presentatore non sbaglia un colpo. Nonostante le varie difficoltà Leggi su youmovies (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la sua. Era tutto predetto. Scopriamo insieme cosa ha detto il direttore di Rai 1.è il direttore di Rai 1. Proprio lui di recente ha scritto un post su Twitter dove ha elogiato le capacità di Amadeus. Ebbene lo storico presentatore non sbaglia un colpo. Nonostante le varie difficoltà

Advertising

Ema_poet : RT @tvblogit: Stefano Coletta: la gioia per la vittoria dei Maneskin, l’Eurovision 2022 in Italia e la mia Rai1 rock - manulamanuz57 : RT @tvblogit: Stefano Coletta: la gioia per la vittoria dei Maneskin, l’Eurovision 2022 in Italia e la mia Rai1 rock - playblogtv : #Eurovision #Escitalia Il direttore di Rai1 , Stefano Coletta gongola per gli Ascolti e ringrazia Amadeus - mamartorello : RT @tvblogit: Stefano Coletta: la gioia per la vittoria dei Maneskin, l’Eurovision 2022 in Italia e la mia Rai1 rock - SerieTvserie : Stefano Coletta: la gioia per la vittoria dei Maneskin, l’Eurovision 2022 in Italia e la mia Rai1 rock -