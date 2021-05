Soccorsi in azione per cercare di salvare quante vite più possibile | sono almeno cinque le vittime

Leggi su howtodofor

(Di domenica 23 maggio 2021) Un incidente è avvenuto questa mattina lungo la linea della funivia Stesa-Alpino Mottarone, da poco rimessa in funzione: è in corso l’intervento delle squadre di soccorso. La fune dell’impianto ha ceduto quasi in vetta (a 100 metri prima dell’ultimo pilone) in uno dei punti più alti, dove la funivia corre più staccata da terra. Coinvolta una cabina su cui dovrebbero esserci undici passeggeri. Dalle prime ipotesi potrebbero esserele. Sul posto i vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino che stanno cercando di estrarre i corpi: i feritistatie portati via tutti, l’ultimo è un ragazzino soccorso con l’elicottero del 118. Un camion dei vigili fuoco si è ribaltato mentre saliva in vetta, ma non ciferiti. Tutte chiuse le strade che ...