Si trasferisce in Italia per 24 ore: prende il reddito di cittadinanza e poi torna in Romania (Di domenica 23 maggio 2021) Ha vissuto in Italia per appena 24 ore , ma è stato sufficiente per prendere il reddito di cittadinanza . Un cittadino romeno di 29 anni è arrivato in Italia per avviare la pratica e poi, dopo aver ... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021) Ha vissuto inper appena 24 ore , ma è stato sufficiente perre ildi. Un cittadino romeno di 29 anni è arrivato inper avviare la pratica e poi, dopo aver ...

Advertising

infoitinterno : Si trasferisce in Italia per 24 ore: prende il reddito di cittadinanza e poi torna in Romania - flowersinbreak : Quest'estate l'Italia si trasferisce in Slovenia. #Eurovision #EUROVISION #ESCita #Eurovision2021 #Maneskin - MuredduGiovanni : @Gianmar26145917 Ma perché' là Turco non si trasferisce a New York, crogiuolo di razze,invece di romper le palle in Italia ? - nicoblu73 : RT @RLABUSO: La “geniale” soluzione di Bergoglio – niente bambini, niente pedofilia – così trasferisce in Italia il pre-semina rio Pio X ht… - ruisseau : RT @RLABUSO: La “geniale” soluzione di Bergoglio – niente bambini, niente pedofilia – così trasferisce in Italia il pre-semina rio Pio X ht… -