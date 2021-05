Qualcosa non torna in questo medio oriente sempre uguale (Di domenica 23 maggio 2021) Ho letto religiosamente la lettera al Foglio dell’ambasciatore di Israele, era inappuntabile e atroce la sua descrizione della ideologia e della pratica annientatrice di Hamas, ennesima ma sempre nuova. Letto l’appello dei settantacinque in Francia, perfetti i loro argomenti a demolire la sporca nazificazione dei comportamenti militari di Israele verso un nemico temibile, insidioso, feroce, in un contesto minaccioso per l’esistenza di un popolo e di uno stato democratico. Registrati con la consueta miscredenza gli alti lai degli indignati, oggi impegnati nel rebranding, si dice così, della questione palestinese: colonialismo, palestinian lives matter, la sorte delle vittime civili, dei bambini, la contabilità del male ricorrente e astrusa, fredda, cinica, propagandistica, e niente su islamismo politico, terrorismo, condizione prenucleare dell’Iran. Io non faccio alcun ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 maggio 2021) Ho letto religiosamente la lettera al Foglio dell’ambasciatore di Israele, era inappuntabile e atroce la sua descrizione della ideologia e della pratica annientatrice di Hamas, ennesima manuova. Letto l’appello dei settantacinque in Francia, perfetti i loro argomenti a demolire la sporca nazificazione dei comportamenti militari di Israele verso un nemico temibile, insidioso, feroce, in un contesto minaccioso per l’esistenza di un popolo e di uno stato democratico. Registrati con la consueta miscredenza gli alti lai degli indignati, oggi impegnati nel rebranding, si dice così, della questione palestinese: colonialismo, palestinian lives matter, la sorte delle vittime civili, dei bambini, la contabilità del male ricorrente e astrusa, fredda, cinica, propagandistica, e niente su islamismo politico, terrorismo, condizione prenucleare dell’Iran. Io non faccio alcun ...

