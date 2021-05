Pietrelcina | Mazzone replica a Scocca e Iadanza | “Polemica inutile | le elezioni dettano i tempi “

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “In merito alle dichiarazioni di 2 dei 4 rappresentanti della minoranza, sottolineamo che ad un controllo della Corte Dei Conti (che come Suo specifico compito avviene spesso presso i comuni), dopo interlocuzione e puntuale verifica, nulla rilevando, ma raccomandando, Essa ha concluso il Suo iter con “l’archiviazione” (ovvero nulla di rilevante)” così in una nota Salvatorevice Sindaco del Comune di, in risposta ai due consiglieri di minoranza Alessioe Antonio. “Il rispetto del responso – si legge nella nota – è doveroso e responsabile! Se la minoranza fosse stata presente nel Consiglio Comunale di dicembre avrebbe evitato un’. Evidentemente, le prossime ...