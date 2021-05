Oprah Winfrey esce allo scoperto: inedita confessione sulle violenze subite (Di domenica 23 maggio 2021) La nota conduttrice americana intervistata da Today ha rivelato di essere stata oggetto di violenze in gioventù, il racconto più drammatico. L’uscita del documentario “The Me You Can’t See” appena due giorni fa che sulla piattaforma di streaming Apple TV ha creato non poco scompiglio non solo sui social ma anche tra i personaggi coinvolti nelle riprese. I co-creatori e produttori esecutivi del progetto sono Oprah Winfrey e il Principe Harry, tanta la volontà di parlare in modo chiaro e per la prima volta in tv del tema della salute mentale e il benessere emotivo spesso snobbato per paura e reticenza. Nelle ultime ore hanno messo la faccia nel raccontare le loro storie sia Harry che ha parlato del trauma vissuto dopo la morte della madre e il periodo buio legato all’alcolismo, sia Lady Gaga che invece ha descritto la violenza ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) La nota conduttrice americana intervistata da Today ha rivelato di essere stata oggetto diin gioventù, il racconto più drammatico. L’uscita del documentario “The Me You Can’t See” appena due giorni fa che sulla piattaforma di streaming Apple TV ha creato non poco scompiglio non solo sui social ma anche tra i personaggi coinvolti nelle riprese. I co-creatori e produttori esecutivi del progetto sonoe il Principe Harry, tanta la volontà di parlare in modo chiaro e per la prima volta in tv del tema della salute mentale e il benessere emotivo spesso snobbato per paura e reticenza. Nelle ultime ore hanno messo la faccia nel raccontare le loro storie sia Harry che ha parlato del trauma vissuto dopo la morte della madre e il periodo buio legato all’alcolismo, sia Lady Gaga che invece ha descritto la violenza ...

rtl1025 : ?? La star del pop #LadyGaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e d… - FQMagazineit : Oprah Winfrey in lacrime in tv: “Stuprata più volte dai miei famigliari, la prima violenza a 9 anni. A 14 sono rima… - Poetyca : ??Ció che hai?? Sii grato per ciò che hai, finirai per averne di più. Se ti focalizzi su ciò che non hai, non… - s4ilor4nsi4 : RT @rtl1025: ?? La star del pop #LadyGaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di essere ri… - francobus100 : Oprah Winfrey: «Violentata più volte da mio cugino di 19 anni». La conduttrice scoppia in lacrime in tv… -