Oblak | “Un anno davvero difficile | vincere la Liga è qualcosa di speciale Complimenti a tutti”

(Di domenica 23 maggio 2021) Jan, portiere dell’Atletico Madrid, ha manifestato tutta la gioia per la vittoria della. “Sono così contento che non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento, sono sensazioni uniche.Ladie complicato e ci siamo riusciti in un. Faccio le congratulazioni ai giocatori, alle persone dello staff e a tutta la gente che ci segue sempre. C’è voluto l’aiuto diper trovare una gioia simile, stiamo provando sensazioni spettacolari”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

