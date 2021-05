Nuoto | Benedetta Pilato è la quarta italiana a stabilire un record del mondo Succede a Calligaris | Lamberti e Pellegrini

(Di domenica 23 maggio 2021)è entrata nello storia delitaliano e mondiale. Alla 16enne tarantina sono bastati 29”30 per raggiungere questo obiettivo. E’ questo il tempo che la giovanissima azzurra ha impiegato per concludere i 50 metri rana agli Europei di Budapest. Si tratta del quartomondiale nelfirmato da un atleta italiano. La prima a riuscirci è stata l’immensa Novellache ai Mondiali di Belgrado del 1973 ha trionfato negli 800 metri stile libero fermando il cronometro sullo stratosferico tempo di 8’52?973. Nel 1989 è stata la volta di Giorgioche agli Europei di Bonn ha trionfato nel 200 metri stile libero siglando un 1’46?69 d’autore, undelche è rimasto imbattuto per 10 anni, il ...

Advertising

Coninews : ?? SENSAZIONALE BENNY ?? Con ?? 29.30 Benedetta #Pilato stabilisce il nuovo RECORD DEL MONDO ?? dei 50 rana! ??… - chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - davids7683 : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la stori… - Zanna1996 : RT @Coninews: ?? SENSAZIONALE BENNY ?? Con ?? 29.30 Benedetta #Pilato stabilisce il nuovo RECORD DEL MONDO ?? dei 50 rana! ?? #Budapest2021 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Benedetta

Infine grande giornata per gli azzurri agli Europei dia Budapest. Formidabile la sedicenne di TarantoPilato, che ha stabilito il record del mondo nei 50 rana. La pugliese ha nuotato ...Riflettori puntati suPilato, che dopo lo straordinario record del mondo tornerà in acqua per la finale dei 50 rana. Speranze di medaglie azzurre riposte anche, in particolare, su ...Oggi in vasca tanti italiani alla Duna Arena di Budapest per le ultime chance di medaglia! Il programma delle gare del 23 magglio agli Europei di nuoto 2021 ...Benedetta Pilato è entrata nello storia del nuoto italiano e mondiale. Alla 16enne tarantina sono bastati 29''30 per raggiungere questo obiettivo. E' questo il tempo che la giovanissima azzurra ha imp ...