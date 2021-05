Montecarlo | dramma Leclerc | non parte nemmeno Ma la Ferrari si consola | Sainz secondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 maggio 2021) Max Verstappen ha vinto il Gp di Monaco. Il pilota della Red Bull ha mantenuto la testa della corsa fin dal primo giro precedendo sul traguardo ilsta Carlos. E' il primo podio della stagione per la rossa. Sul terzo gradino Lando Norris, con la McLaren, che precede l'altra Red Bulla di Sergio Perez. Settimo posto per il campione del mondo Lewis Hamilton protagonista di una corsa anonima condizionata anche da un pit stop anticipato che a livello strategico non ha pagato. Per il campione inglese la magra soddisfazione di aver realizzato il giro veloce che vale un punto in più in classifica. Ma è una domenica da dimenticare per la Mercedes che registra il ritiro di Vatteri Bottas, costretto a lasciare la gara per problemi nella sostituzione di una gomma ai box. Con questa vittoria Max Verstappen per la prima volta in carriera sale ...