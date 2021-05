Maurizio De Giovanni: «Non capisco la santificazione di Gattuso, non c’è di che essere contenti» (Di domenica 23 maggio 2021) Al coro di giubilo per Gattuso si sottrae lo scrittore Maurizio De Giovanni che a Kiss Kiss Napoli dice che non c’è nulla di che essere contenti per la stagione del Napoli. Se il Napoli arriva terzo o quarto, non cambia il fatto che questa stagione sia stata in chiaroscuro. Assisto ad una magnificazione, ad una santificazione del lavoro fatto da Gattuso. Ma io non credo. Il Napoli aveva la squadra per competere con l’Inter, che non è molto più forte del Napoli, e con la Juventus che è al capolinea di un grande ciclo. E col Milan, che ha giocato un solo girone. Non riesco a definire la stagione del Napoli un successo, anche se arriva la Champions League. Non bisogna essere contenti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Al coro di giubilo persi sottrae lo scrittoreDeche a Kiss Kiss Napoli dice che non c’è nulla di cheper la stagione del Napoli. Se il Napoli arriva terzo o quarto, non cambia il fatto che questa stagione sia stata in chiaroscuro. Assisto ad una magnificazione, ad unadel lavoro fatto da. Ma io non credo. Il Napoli aveva la squadra per competere con l’Inter, che non è molto più forte del Napoli, e con la Juventus che è al capolinea di un grande ciclo. E col Milan, che ha giocato un solo girone. Non riesco a definire la stagione del Napoli un successo, anche se arriva la Champions League. Non bisogna. L'articolo ilNapolista.

