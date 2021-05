Matrimoni, il protocollo Covid del Cts: mascherine e distanziamento. Assoeventi “15 minuti di balli tra una portata e l’altra” (Di domenica 23 maggio 2021) Pronti a ballare, ma solo per 15 minuti. È questa una delle indicazioni a margine del protocollo per i Matrimoni validato ieri dal Comitato tecnico scientifico, che detta le linee generali per le nozze e tutte le altre funzioni civili e religiose a partire dal prossimo 15 giugno. A fornirla è stato Michele Boccardi, presidente di Assoeventi al Corriere della Sera commentando proprio le nuove indicazioni. Prima di tutto la conferma: nessun tetto al numero degli invitati (in realtà è fissato a 1000), ma solo un limite dettato dalla grandezza degli spazi a disposizione. Accanto a questa, il Covid pass e le mascherine degli sposi. Ma quali sono le misure nel dettaglio? Il Covid manager e Green pass – Rispetto a quanto definito dalla Conferenza Stato – Regioni, la prima ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Pronti a ballare, ma solo per 15. È questa una delle indicazioni a margine delper ivalidato ieri dal Comitato tecnico scientifico, che detta le linee generali per le nozze e tutte le altre funzioni civili e religiose a partire dal prossimo 15 giugno. A fornirla è stato Michele Boccardi, presidente dial Corriere della Sera commentando proprio le nuove indicazioni. Prima di tutto la conferma: nessun tetto al numero degli invitati (in realtà è fissato a 1000), ma solo un limite dettato dalla grandezza degli spazi a disposizione. Accanto a questa, ilpass e ledegli sposi. Ma quali sono le misure nel dettaglio? Ilmanager e Green pass – Rispetto a quanto definito dalla Conferenza Stato – Regioni, la prima ...

Advertising

infoitinterno : Protocollo matrimoni: Covid-pass obbligatorio anche per gli sposi, balli consentiti solo per 15 minuti - infoitinterno : Matrimoni, il protocollo Covid del Cts: mascherine e distanziamento - MENUETTOit : #Food e #Music: Matrimoni, il protocollo Covid del Cts: mascherine e distanziamento. Assoeventi “15 minuti di balli… - MamolkcsMamol : RT @Budicca3: Dal nuovo protocollo per i matrimoni non è più previsto il Covid manager. Avranno capito che era una gran ca@@ata??? https://… - lacittanews : Prima di tutto la conferma: nessun tetto al numero degli invitati (in realtà è fissato a 1000), ma solo un limite d… -