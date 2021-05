Massimo Mauro si schiera: 'Terrei comunque Pirlo. Ma se arriva 5° è un fallimento' (Di domenica 23 maggio 2021) Dal golf al calcio: Massimo Mauro è appena tornato sul green per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro con la sua fondazione, la Vialli e Mauro. Stasera però s'accomoderà davanti alla tv ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Dal golf al calcio:è appena tornato sul green per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro con la sua fondazione, la Vialli e. Stasera però s'accomoderà davanti alla tv ...

Advertising

sportli26181512 : Massimo Mauro si schiera: 'Terrei comunque Pirlo. Ma se arriva 5° è un fallimento': Massimo Mauro si schiera: 'Terr… - angiuoniluigi : RT @Corriere: L'illustrazione di Massimo Caccia per «la Lettura» in edicola e App. Con Giuliano Sangiorgi e Sandro Veronesi; testi di Chima… - Profilo3Marco : RT @Corriere: L'illustrazione di Massimo Caccia per «la Lettura» in edicola e App. Con Giuliano Sangiorgi e Sandro Veronesi; testi di Chima… - gustajotope : RT @Corriere: L'illustrazione di Massimo Caccia per «la Lettura» in edicola e App. Con Giuliano Sangiorgi e Sandro Veronesi; testi di Chima… - Corriere : L'illustrazione di Massimo Caccia per «la Lettura» in edicola e App. Con Giuliano Sangiorgi e Sandro Veronesi; test… -