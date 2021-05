La Regina resta impassibile di fronte agli attacchi di Harry (Di domenica 23 maggio 2021) “Mi sentivo come un animale in uno zoo”. Questa è solo una delle tante dichiarazioni clamorose rilasciate da Harry ed è di quelle che sono destinate a rimanere nella storia. Se William e Carlo hanno mostrato segni di cedimento di fronte alle parole del Duca di Sussex, lo stesso non si può dire della Regina. Elisabetta II, nota per il suo amore molto particolare per Harry, non sembra essersi lasciata scalfire dalle parole del nipote, per quanto dure e incredibili. La sovrana si è infatti mostrata sorridente nella sua ultima udienza in streaming, tenuta con Lim Thuan Kuan – alto commissario della Repubblica di Singapore – e Cesar Rodriguez-Zavalla, Ambasciatore della Repubblica Orientale dell’Uruguay. Il sorriso è quello che ha sempre mostrato nelle occasioni istituzionali, nelle quali ha poche eguali. Elisabetta non è ... Leggi su dilei (Di domenica 23 maggio 2021) “Mi sentivo come un animale in uno zoo”. Questa è solo una delle tante dichiarazioni clamorose rilasciate daed è di quelle che sono destinate a rimanere nella storia. Se William e Carlo hanno mostrato segni di cedimento dialle parole del Duca di Sussex, lo stesso non si può dire della. Elisabetta II, nota per il suo amore molto particolare per, non sembra essersi lasciata scalfire dalle parole del nipote, per quanto dure e incredibili. La sovrana si è infatti mostrata sorridente nella sua ultima udienza in streaming, tenuta con Lim Thuan Kuan – alto commissario della Repubblica di Singapore – e Cesar Rodriguez-Zavalla, Ambasciatore della Repubblica Orientale dell’Uruguay. Il sorriso è quello che ha sempre mostrato nelle occasioni istituzionali, nelle quali ha poche eguali. Elisabetta non è ...

