Il regime bielorusso ha commesso un atto di pirateria contro un volo RyanAir (Di domenica 23 maggio 2021) Bruxelles. Toomas Hendrik Ilves, l'ex presidente dell'Estonia, lo ha definito “un atto di pirateria aerea puro e semplice”. Mateusz Morawiecki, il primo ministro della Polonia, ha parlato di “un atto reprensibile di terrorismo di stato. Il regime di Alexander Lukashenka in Bielorussia ha costretto un aereo RyanAir in volo da Atene a Vilnius ad atterrare a Minsk, dove ha arrestato uno dei passeggeri a bordo, il giornalista e attivista dell'opposizione, Roman Protasevich. E' “un evento senza precedenti”, ha spiegato il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, denunciando un dirottamento “con la forza” e accusando il regime Lukashenka di “azione aborrente”. L'Italia è stata tra i primi stati membri dell'Ue a reagire, con il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 maggio 2021) Bruxelles. Toomas Hendrik Ilves, l'ex presidente dell'Estonia, lo ha definito “undiaerea puro e semplice”. Mateusz Morawiecki, il primo ministro della Polonia, ha parlato di “unreprensibile di terrorismo di stato. Ildi Alexander Lukashenka in Bielorussia ha costretto un aereoinda Atene a Vilnius ad atterrare a Minsk, dove ha arrestato uno dei passeggeri a bordo, il giornalista e attivista dell'opposizione, Roman Protasevich. E' “un evento senza precedenti”, ha spiegato il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, denunciando un dirottamento “con la forza” e accusando ilLukashenka di “azione aborrente”. L'Italia è stata tra i primi stati membri dell'Ue a reagire, con il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della ...

Advertising

mante : Il volo Ryanair FR4978 da Atene a Vilnius è stato dirottato da un caccia bielorusso e fatto atterrare a Minsk per a… - marcodimaio : Grave e inaccettabile che un volo di linea, da Atene a Vilnius, sia stato dirottato su #Minsk per una finta “allert… - ilfoglio_it : I servizi segreti del dittatore Lukashenka costringono un volo Ryanair ad atterrare a Minsk per arrestare un giorna… - edwinbattistini : RT @mante: Il volo Ryanair FR4978 da Atene a Vilnius è stato dirottato da un caccia bielorusso e fatto atterrare a Minsk per arrestare un o… - marucarmi : RT @mante: Il volo Ryanair FR4978 da Atene a Vilnius è stato dirottato da un caccia bielorusso e fatto atterrare a Minsk per arrestare un o… -