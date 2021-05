Gattuso e De Laurentiis pronti a dirsi addio al fischio finale di Napoli-Verona

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 maggio 2021) Il Corriere dello Sport di oggi scrive di come il presidente delAurelio Dee il tecnico Rinosianoa separarsi altrae Hellas. Un rapporto che non è mai decollato, dove in più di 500 giorni non si ha mai avuto la sensazione che i due potessero creare un progetto insieme, scrive il quotidiano, a causa di un rapporto troppo dipendente dai risultati. Per questo, separarsi sarà necessario, ma l’obiettivo rimane comunque quello di salutarsi nel migliore dei modi: conquistando l’obiettivo Champions per non rovinare un campionato sudato fino all’ultimo momento.