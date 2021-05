F1, Sebastian Vettel si esalta con la Aston Martin e chiude 5° a Montecarlo (Di domenica 23 maggio 2021) Sebastian Vettel è stato uno dei protagonisti del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il quattro volte campione del mondo conquista il miglior risultato della stagione con l’Aston Martin al termine di una prova perfetta. Il tedesco ha dato spettacolo tra i muretti di Montecarlo ed ha regalato una delle battaglie più belle dell’evento. L’ex ferrarista ha sfidato all’uscita dalla pit lane il francese Pierre Gasly con un bellissimo duello nella salita che porta al famoso Casinò. Il teutonico è riuscito mantenere la posizione sul transalpino che si è dovuto accodare prima dell’ingresso alla ‘Massenet’. Vettel non ha commesso errori e la squadra è stata brava ad azzeccare il giro giusto per entrare ai box. In un circuito insidioso come quello del Principato e l’assenza ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)è stato uno dei protagonisti del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il quattro volte campione del mondo conquista il miglior risultato della stagione con l’al termine di una prova perfetta. Il tedesco ha dato spettacolo tra i muretti died ha regalato una delle battaglie più belle dell’evento. L’ex ferrarista ha sfidato all’uscita dalla pit lane il francese Pierre Gasly con un bellissimo duello nella salita che porta al famoso Casinò. Il teutonico è riuscito mantenere la posizione sul transalpino che si è dovuto accodare prima dell’ingresso alla ‘Massenet’.non ha commesso errori e la squadra è stata brava ad azzeccare il giro giusto per entrare ai box. In un circuito insidioso come quello del Principato e l’assenza ...

