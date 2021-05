Elisa Isoardi sbugiarda Raimondo Todaro: “Flirt? Tra noi nemmeno un bacino” (Di domenica 23 maggio 2021) Raimondo ed Elisa Elisa Isoardi nega di aver avuto un Flirt con Raimondo Todaro Venerdì in seconda serata su Italia 1 è andato in onda il terzo appuntamento di Venus Clb, il programma condotto da Lorella Boccia con la partecipazione di Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Ospite della puntata Elisa Isoardi, reduce dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15 ed uscita a causa di un infortunio all’occhio. La conduttrice piemontese ha parlato a lungo della sua vita privata e lavorativa e anche della sua partecipazione a Ballando con le Stelle dopo l’addio a La prova del cuoco. A tal proposito la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite se sono vere le voci riguardanti un suo presunto Flirt col ballerino siciliano ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)ednega di aver avuto unconVenerdì in seconda serata su Italia 1 è andato in onda il terzo appuntamento di Venus Clb, il programma condotto da Lorella Boccia con la partecipazione di Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Ospite della puntata, reduce dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15 ed uscita a causa di un infortunio all’occhio. La conduttrice piemontese ha parlato a lungo della sua vita privata e lavorativa e anche della sua partecipazione a Ballando con le Stelle dopo l’addio a La prova del cuoco. A tal proposito la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite se sono vere le voci riguardanti un suo presuntocol ballerino siciliano ...

Advertising

zazoomblog : Elisa Isoardi fa un appello a Matteo Salvini in diretta tv ” chiamami..” e in studio nessuno parla più - #Elisa… - ildiariodieg : RT @egsiracconta: elisa isoardi non so più come dirtelo che ti amo - pallanteceleste : RT @egsiracconta: elisa isoardi non so più come dirtelo che ti amo - egsiracconta : elisa isoardi non so più come dirtelo che ti amo - infoitcultura : Venus Club, anticipazioni di giovedì 20 maggio: l’ospite di Lorella Boccia è Elisa Isoardi -