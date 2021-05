Cade e batte la testa | muore all’Umberto I | donati gli organi

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 23 maggio 2021) In coma per dieci giorni dopo una caduta,in ospedale a Nocera Inferiore e la famiglia dona gliI è stato effettuato il prelievo disu Bruno Mansi di 74 anni, ricoverato giorni fa in gravi condizioni per un politrauma conseguente ad una caduta. Fatale l’emorragia cerebrale seguita al forte trauma cranico provocato dalla caduta accidentale la mattina dell’11 maggio scorso vicino al Duomo. Era diretto all’edicola per acquistare il giornale: all’improvviso la perdita di equilibrio sugli ultimi gradini e la caduta col capo che ha battuto violentemente il suolo. L’ex funzionario ministeriale è stato soccorso privo di sensi in una pozza di sangue. Il disperato trasporto al Pronto Soccorso di Castiglione, poi in eliambulanza a Nocera dove poi è deceduto nella giornata di venerdì. Dopo aver ...