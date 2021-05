Bologna, Mihajlovic deluso: 'Abbiamo fatto una brutta figura' (Di domenica 23 maggio 2021) Bologna - "Meglio non commentare questa partita. Mi aspettavo di giocarla, ma sono usciti tutti i nostri limiti difensivi contro una squadra come la Juventus , che la butta dentro quando gli capta la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021)- "Meglio non commentare questa partita. Mi aspettavo di giocarla, ma sono usciti tutti i nostri limiti difensivi contro una squadra come la Juventus , che la butta dentro quando gli capta la ...

