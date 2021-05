ATP Parma: arriva la prima vittoria nel circuito maggiore per Flavio Cobolli (Di domenica 23 maggio 2021) Italia 1 – Stati Uniti 1. E’ questo il verdetto della prima giornata del torneo ATP di Parma. Alla brutta sconfitta di Stefano Travaglia contro Tommy Paul ha risposto infatti la grandissima vittoria di Flavio Cobolli (la prima nel tennis dei grandi) contro Marcos Giron. L’azzurrino ha anche annullato un match point nell’undicesimo gioco del terzo set, il momento in cui lo statunitense era al servizio per il match. La prima volta di Flavio Cobolli Ce l’ha fatta il giovanissimo Flavio Cobolli nel suo primo incontro ufficiale a livello di circuito maggiore. Il tennista romano infatti ha completato una bellissima rimonta contro il ben più esperto Marcos Giron. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Italia 1 – Stati Uniti 1. E’ questo il verdetto dellagiornata del torneo ATP di. Alla brutta sconfitta di Stefano Travaglia contro Tommy Paul ha risposto infatti la grandissimadi(lanel tennis dei grandi) contro Marcos Giron. L’azzurrino ha anche annullato un match point nell’undicesimo gioco del terzo set, il momento in cui lo statunitense era al servizio per il match. Lavolta diCe l’ha fatta il giovanissimonel suo primo incontro ufficiale a livello di. Il tennista romano infatti ha completato una bellissima rimonta contro il ben più esperto Marcos Giron. ...

