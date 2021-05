Atp Parma 2021: Cobolli annulla tre match point e batte Giron al primo turno (Di domenica 23 maggio 2021) Flavio Cobolli ha superato brillantemente il primo turno dell’Atp 250 di Parma 2021, avendo la meglio su Marcos Giron per 3-6, 7-6(8), 7-6(4). Prestazione positiva e crescita evidente del giovanissimo azzurro, abile in difesa e nel contrattacco, il quale non ha complessivamente pagato la maggiore esperienza sul circuito dell’opponente statunitense. Cobolli ha sofferto il tennis maturo di Giron durante il primo set, per poi battagliare nel secondo parziale e conquistarlo dopo una maratona al tie-break; nel momento clou del match, durante la frazione decisiva, Giron è riuscito a mettere a segno un importante break nell’undicesimo game, guadagnando la possibilità di servire per portare a casa la vittoria. ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Flavioha superato brillantemente ildell’Atp 250 di, avendo la meglio su Marcosper 3-6, 7-6(8), 7-6(4). Prestazione positiva e crescita evidente del giovanissimo azzurro, abile in difesa e nel contrattacco, il quale non ha complessivamente pagato la maggiore esperienza sul circuito dell’opponente statunitense.ha sofferto il tennis maturo didurante ilset, per poi battagliare nel secondo parziale e conquistarlo dopo una maratona al tie-break; nel momento clou del, durante la frazione decisiva,è riuscito a mettere a segno un importante break nell’undicesimo game, guadagnando la possibilità di servire per portare a casa la vittoria. ...

