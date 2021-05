Verissimo oggi | ospiti del 22 maggio 2021

(Di sabato 22 maggio 2021), sabato 22, alle 15.00, tornerà in ondasu Canale5, con l’ultima puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.22, gliSilvia Toffanin accoglierà in studio la trionfatrice dell’ultima edizione di Amici, la ballerina Giulia, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro. Intensa intervista ad Emma che, dopo la lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo tour. Inoltre, in attesa dell’uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsi Mahmood. Quest’ultimo racconterà: Sono stato fortunato ...

Tuttavia pare che dopo l'ultima puntata della stagione, che andrà in onda 22 maggio, si fermerà. Pier Silvio ha deciso che la stagione si conclude qui, e per l'estate ci saranno altri ... In una intervista a Verissimo, però, Malgioglio disse a Silvia Toffanin di essersi innamorato di ... La relazione è finita nel 2020, ma Malgioglio non sarebbe single. A far breccia nel suo cuore un ...