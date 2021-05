Verissimo | Deddy svela il suo ricordo più bello | Amici | Rosa e non solo

Advertising

mind_of_mary : RT @amicii_news: Fabrizio Moro x Deddy mi ricorda Fabrizio Moro x Ultimo MA PERCHÈ COMBACIA SEMPRE QUASI TUTTO, AIUTO #Verissimo #Amici20 - martina_deddy : RT @sonosolooparole: comunque io l’armadio di Deddy lo immagino un po’ così #deddy #Amici20 #verissimo - CosaInTendenza : In Italia alle 18:31 si twitta di 1 #verissimo 2 #MonacoGP 3 #KeremBürsinEnBBVA 4 #Zoncolan 5 #Leclerc 6 Silvi… - Graziana_McLove : Adesso che ho recuperato vi dico la mia su Verissimo.. Deddy e Rosa non si sono lasciati, altrimenti l'avrebbero de… - martina_deddy : RT @teamviolastan: VERISSIMO, MA CE LA FAI A MANTENERE LA CONCENTRAZIONE? -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Deddy

dopo la finale di ' Amici ' è stato ospite di '' di Silvia Toffanin. Una nuova vita per il cantanteche ha realizzato il suo sogno: 'Il momento più bello - ha raccontato - è stato ...ospite aha parlato del suo percorso dentro la scuola di Amici 20 e poi ha finalmente parlato di Rosa Di Grazia , la fidanzata (oppure ex?) conosciuta proprio dentro il talent ...Deddy è tornato a parlare di Rosa Di Grazia a «Verissimo». Purtroppo per i fan della coppia, le sue parole non sono affatto incoraggianti.Non si placano i gossip sulla coppia nata ad Amici 20: a Verissimo Deddy non ha confermato o smentito le voci di crisi con Rosa ...