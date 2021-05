"Un successo" nel Lazio il secondo open day per AstraZeneca over 35 (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - "Anche il secondo open day previsto nelle giornate di oggi e domani è andato sold out. I tickets virtuali sono esauriti e si profila un nuovo successo di adesioni". Lo afferma l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. A conclusione della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesu, D'Amato ha spiegato: '"Oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (-591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovi casi positivi (+23), i decessi sono 7 (-4), i ricoverati sono 1283 (-40). I guariti 1080, le terapie intensive sono 195 (-10)". Nel Lazio, "diminuiscono i casi, ricoveri e terapie intensive. Il ... Leggi su agi (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - "Anche ilday previsto nelle giornate di oggi e domani è andato sold out. I tickets virtuali sono esauriti e si profila un nuovodi adesioni". Lo afferma l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. A conclusione della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesu, D'Amato ha spiegato: '"Oggi su oltre 13mila tamponi nel(-591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovi casi positivi (+23), i decessi sono 7 (-4), i ricoverati sono 1283 (-40). I guariti 1080, le terapie intensive sono 195 (-10)". Nel, "diminuiscono i casi, ricoveri e terapie intensive. Il ...

