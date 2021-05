Sudamerica | l’artiglio del dragone

Leggi su panorama

(Di sabato 22 maggio 2021) Nel continente si rafforza il potere cinese grazie alla «diplomazia del vaccino» e all'incapacità di molti Paesi di ripagare i prestiti contratti con Pechino. Che non sostiene queste nazioni per affinità ideologiche, ma punta alle loro immense riserve di materie prime. «Cosa c'è di buono in un abbraccio fraterno che però ci lascia in uno stato di fallimento respiratorio?». Questa la domanda che si faceva pochi giorni fa il ministro degli esteri del Paraguay Euclides Acevedo, riferendosi a Stati Uniti e Taiwan. Per poi aggiungere su Telefuturo, televisione molto seguita nello Statono: «I nostri alleati strategici devono rispondere». Il problema è che il Paraguay è in piena crisi da coronavirus e in piena crisi politica per le manifestazioni di piazza contro il presidente Mario Abdo Benítez, che hanno provocato un morto meritando l'attenzione di Papa ...