Sonia Bruganelli, la crisi affrontata con Bonolis subito dopo il parto (Di sabato 22 maggio 2021) Sonia Bruganelli non è solo la moglie di Paolo Bonolis, ma una donna talentuosa, intraprendente e, soprattutto, diretta e senza peli sulla lingua. Nel tempo è riuscita a raccogliere l’affetto di numerosi sostenitori, che l’hanno apprezzata per la sua innegabile dolcezza accompagnata da una decisa schiettezza. E, ora, si è lasciata andare, rivelando delicati momenti di coppia e della sua vita. Se in tv e sui social, infatti, Sonia appare sempre felice e sorridente, tante sono le sfide che da sola e con Paolo Bonolis ha dovuto affrontare. Le ha raccontate in una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma di Rai Due Belve. Uno show dedicato a donne forti, graffianti e intraprendenti, proprio come la Bruganelli. Il primo vero momento difficile, per ... Leggi su dilei (Di sabato 22 maggio 2021)non è solo la moglie di Paolo, ma una donna talentuosa, intraprendente e, soprattutto, diretta e senza peli sulla lingua. Nel tempo è riuscita a raccogliere l’affetto di numerosi sostenitori, che l’hanno apprezzata per la sua innegabile dolcezza accompagnata da una decisa schiettezza. E, ora, si è lasciata andare, rivelando delicati momenti di coppia e della sua vita. Se in tv e sui social, infatti,appare sempre felice e sorridente, tante sono le sfide che da sola e con Paoloha dovuto affrontare. Le ha raccontate in una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma di Rai Due Belve. Uno show dedicato a donne forti, graffianti e intraprendenti, proprio come la. Il primo vero momento difficile, per ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Antonio Di Fazio - 20mille+ 2. Ternana-Perugia - 20mille+ 3. Max Pezzali - 20mille+ 4. Global Farma - 10mille+ 5… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis confessa: “La vera crisi c’è stata quando è nata… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, l'amore per Paolo Bonolis e le critiche a Barbara D'Urso - infoitcultura : Sonia Bruganelli decide di raccontare la verità: “Una grossa crisi con Paolo Bonolis, non sono stata in grado …” - infoitcultura : Sonia Bruganelli senza filtri Avevo rifiutato mia figlia ora sono anestetizzata ai sentimenti -