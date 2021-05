Shevchenko: “Vorrei che il Milan andasse in Champions. Pioli deve restare” (Di sabato 22 maggio 2021) Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell’Ucraina, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul Milan che domenica si giocherà l’accesso alla Champions League contro l‘Atalanta. “Il Milan ha avuto una settimana per prepararsi e l’Atalanta ha un tipo di gioco dispendioso. Pressa alto, gioca uno contro uno: è una squadra che mette energia ad ogni partita e a fine stagione qualche giorno in più di recupero può fare la differenza. L’Atalanta ha speso tanto contro la Juve, è una carta a favore del Milan”. Sarà una lotta a distanza con la Juve: ” Ovviamente tifo Milan e Vorrei che andasse in Champions. Ma alla fine va chi merita e il Milan a Bergamo deve affrontare una partita ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Andriy, commissario tecnico dell’Ucraina, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulche domenica si giocherà l’accesso allaLeague contro l‘Atalanta. “Ilha avuto una settimana per prepararsi e l’Atalanta ha un tipo di gioco dispendioso. Pressa alto, gioca uno contro uno: è una squadra che mette energia ad ogni partita e a fine stagione qualche giorno in più di recupero può fare la differenza. L’Atalanta ha speso tanto contro la Juve, è una carta a favore del”. Sarà una lotta a distanza con la Juve: ” Ovviamente tifochein. Ma alla fine va chi merita e ila Bergamoaffrontare una partita ...

