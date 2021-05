Sampdoria-Parma | gol del raddoppio di Colley Poi la corsa ad abbracciare Ranieri VIDEO

(Di sabato 22 maggio 2021) Ildel gol diin. 2-0 per i doriani con la rete del difensore gambiano, abile a traslitterare in rete un tiro sporcato di un compagno. Bella la conclusione al volo da ottima posizione da parte del centrale difensivo, che si ritrova la palla sul suo mancino. Dopo il gol la suae di tutta la squadra adClaudio, che lascerà la Samp dopo questa partita. SportFace.

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Sampdoria *2-0 Parma *(Colley 44') #SSFootball - ItalianoCalcio : ???? Halftime Scores ???? Sampdoria 2-0 Parma Crotone 0-0 Fiorentina Cagliari 0-1 Genoa

Sintesi2 - 0 MOVIOLA ...... Juventus 75; Lazio 68; Roma 61; Sassuolo 59;49; Verona 44; Bologna 41; Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari 37; Torino 36; Benevento 32; Crotone 22;20Basket, Playoff Serie A2 2021: quarti di finale. Programma, date, orari e tv ...L'episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sampdoria Parma L'episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Parma, valido per la 38ª giornata della Ser ...