Rugby, Top 10 2021: Il Petrarca Padova non fallisce e va in finale (Di sabato 22 maggio 2021) È il Petrarca Padova il primo finalista del Top 10 2020-2021 del Rugby. Dopo il successo nel match d’andata, soffrono i padroni di casa che rischiano grosso contro un ValoRugby che con coraggio e forza riesce a rimontare, ribaltare il risultato e arriva nel finale a una sola meta dalla finale. Ma resiste Padova e a Reggio resta solo la meritata vittoria in trasferta, che però non basta. Il Petrarca prova fin da subito a fare il match, ma buona la difesa del ValoRugby che non dà spazio ai padroni di casa. Alza il ritmo la squadra di Padova, gli emiliani diventano un po’ fallosi e così i ragazzi di Marcato possono finalmente conquistare terreno. Così arriva un nuovo fallo e all’11’ va sulla piazzola Lyle ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) È ilil primo finalista del Top 10 2020-del. Dopo il successo nel match d’andata, soffrono i padroni di casa che rischiano grosso contro un Valoche con coraggio e forza riesce a rimontare, ribaltare il risultato e arriva nela una sola meta dalla. Ma resistee a Reggio resta solo la meritata vittoria in trasferta, che però non basta. Ilprova fin da subito a fare il match, ma buona la difesa del Valoche non dà spazio ai padroni di casa. Alza il ritmo la squadra di, gli emiliani diventano un po’ fallosi e così i ragazzi di Marcato possono finalmente conquistare terreno. Così arriva un nuovo fallo e all’11’ va sulla piazzola Lyle ...

Advertising

OA_Sport : Rugby: Padova e Calvisano in cerca di gloria. Ma attenzione a Rovigo... - ZebreRugby : RT @ZebreRugby: ???????? Assicurati le due maglie @PRO14Official in taglia junior Sconto del 40 % se comprate insieme alla cuffia o al pallon… - Gazzetta_it : #Top10 #Brunello su #Calvisano vs #Rovigo: 'Partita per la finale ancora aperta' - ZebreBandG : RT @ZebreRugby: ???????? Assicurati le due maglie @PRO14Official in taglia junior Sconto del 40 % se comprate insieme alla cuffia o al pallon… - ZebreRugby : ???????? Assicurati le due maglie @PRO14Official in taglia junior Sconto del 40 % se comprate insieme alla cuffia o a… -