Roma, ultimo controllo per Zaniolo poi in campo con la Primavera (Di sabato 22 maggio 2021) Nicolò Zaniolo effettuerà oggi l’ultimo controllo al ginocchio e se tutto andrà come previsto tornerà in campo con la Primavera La Roma spera: oggi sarà effettuato l’ultimo controllo al ginocchio di Nicolò Zaniolo per accertare che il recupero stia procedendo come previsto. Secondo il Corriere della Sera, se dovesse arrivare, come sembra, l’ok del professore, Zaniolo tornerà in campo. Ma non con la prima squadra. Il classe ’99 potrebbe scendere in campo con la Primavera, il 26 maggio, per sfidare il Cagliari. Nicolò, fuori quota e quindi non utilizzabile durante i playoff, potrebbe prendere parte a un paio di partite con la Primavera giallorossa nel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Nicolòeffettuerà oggi l’al ginocchio e se tutto andrà come previsto tornerà incon laLaspera: oggi sarà effettuato l’al ginocchio di Nicolòper accertare che il recupero stia procedendo come previsto. Secondo il Corriere della Sera, se dovesse arrivare, come sembra, l’ok del professore,tornerà in. Ma non con la prima squadra. Il classe ’99 potrebbe scendere incon la, il 26 maggio, per sfidare il Cagliari. Nicolò, fuori quota e quindi non utilizzabile durante i playoff, potrebbe prendere parte a un paio di partite con lagiallorossa nel ...

