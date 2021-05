Ranieri: «Nel mio futuro ci sarà anche una nazionale. Prima o poi tornerò ad allenare» (Di sabato 22 maggio 2021) Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro: le dichiarazioni Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro dopo l’addio alla panchina blucerchiata. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI futuro – «Ora mi rilasso, mi godo vacanze e famiglia. Dal primo luglio penserò a cosa fare. Nel mio futuro ci sarà anche una nazionale. Prima o poi tornerò ad allenare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo: le dichiarazioni Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suodopo l’addio alla panchina blucerchiata. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «Ora mi rilasso, mi godo vacanze e famiglia. Dal primo luglio penserò a cosa fare. Nel miociunao poiad». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_MDelon : Nella sua ultima gara sulla panchina blucerchiata #Ranieri porta a casa un secco 3-0, raccogliendo 26 punti nel gir… - sportli26181512 : Samp, l'ultima di Ranieri è una festa: Parma travolto 3-0: La Samp cala il tris: Quagliarella-Colley-Gabbiadini, Pa… - GSmilzo : @EryCorona90 Come con Ballardini nel 2007/08, dopo che hai fatto così tanto è difficile ripetersi secondo me, speci… - rancostantino : Se Conte va via sulla nostra panchina vorrei Sir Claudio Ranieri uomo di statura superiore e autore della più grand… - NicchiottiL : RT @Davide_piase: L’addio di mister Ranieri alla #Sampdoria mi rattrista profondamente e mi fa tornare sulla terra dopo la celebrazione per… -