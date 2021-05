"Prima volta in assoluto", Maneskin vincitori dell'Eurovision? Da Rotterdam, un indizio pesantissimo (Di sabato 22 maggio 2021) L'Eurovision Song Contest 2021 è entrato nel vivo con l'atto finale, che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio incoronerà il vincitore. Prevista anche la diretta su Rai1, con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio: la kermesse musicale si svolge a Rotterdam, in Olanda, dove hanno preso parte ben trentanove Paesi. In rappresentanza dell'Italia ci sono ovviamente i Maneskin, che hanno vinto il Festival di Sanremo con la loro “Zitti e Buoni”. La rock band è ovviamente entusiasta di partecipare per far conoscere la sua musica il più possibile anche all'estero. Ma l'aspetto più interessante è che tutti i bookmaker danno i Maneskin per favoriti alla vittoria finale, e anche con netto vantaggio: è la Prima volta che l'Italia si trova davanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) L'Song Contest 2021 è entrato nel vivo con l'atto finale, che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio incoronerà il vincitore. Prevista anche la diretta su Rai1, con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio: la kermesse musicale si svolge a, in Olanda, dove hanno preso parte ben trentanove Paesi. In rappresentanza'Italia ci sono ovviamente i, che hanno vinto il Festival di Sanremo con la loro “Zitti e Buoni”. La rock band è ovviamente entusiasta di partecipare per far conoscere la sua musica il più possibile anche all'estero. Ma l'aspetto più interessante è che tutti i bookmaker danno iper favoriti alla vittoria finale, e anche con netto vantaggio: è lache l'Italia si trova davanti ...

