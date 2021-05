Pep Guardiola: “Quando verrò in Italia farò le stesse cose” (Di sabato 22 maggio 2021) “Quando verrò in Italia farò le stesse cose”. Tanti sorrisi nel corso della Bobo TV con il super ospite, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. Tanto spazio per retroscena sulle sue avventure in Italia, a partire da Brescia: “Per me Mazzone è stato come un papà, mi ha trattato come un figlio. Durante il mio primo giorno si avvicinò e mi disse: ‘Non so cosa ci fai tu qui, io non ti volevo’ – ha detto ridendo – Un peccato quella stagione. Con Filippini, Toni, Matuzalem c’era una squadra bella ma l’infortunio di Baggio ha complicato le cose. Ma Brescia resta nel mio cuore“. Non solo Brescia ma anche Roma: “Antonio (Cassano n.d.r.), diciamoci la verità: eravamo sempre in panchina… Io, te e Batistuta“, ha scherzato prima di aggiungere: ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) “inle”. Tanti sorrisi nel corso della Bobo TV con il super ospite, Pep, tecnico del Manchester City. Tanto spazio per retroscena sulle sue avventure in, a partire da Brescia: “Per me Mazzone è stato come un papà, mi ha trattato come un figlio. Durante il mio primo giorno si avvicinò e mi disse: ‘Non so cosa ci fai tu qui, io non ti volevo’ – ha detto ridendo – Un peccato quella stagione. Con Filippini, Toni, Matuzalem c’era una squadra bella ma l’infortunio di Baggio ha complicato le. Ma Brescia resta nel mio cuore“. Non solo Brescia ma anche Roma: “Antonio (Cassano n.d.r.), diciamoci la verità: eravamo sempre in panchina… Io, te e Batistuta“, ha scherzato prima di aggiungere: ...

