Pd | Enrico Letta torna sulla dote ai 18enni | «Assurdo finanziarla con il Recovery | meglio tassare i patrimoni alti»

(Di sabato 22 maggio 2021) «Domani da Fazio». Il segretario del Partito democratico,, rilancia la discussioneeconomica per iche vorrebbe finanziare attraverso una tassa di successione progressiva per iche superano il milione di euro. Nonostante il presidente del Consiglio Mario Draghi, il centrodestra di governo e opposizione, i riformisti dentro e fuori dal Pd e qualche 5 Stelle abbiano criticato la proposta di, il leader dei Dem annuncia che domani, domenica 23 maggio, approfondirà l’argomento a Che tempo che fa. May 22, 2021 «Mi si chiede perché non finanziare laper icon i tanti soldi che abbiamo ora – afferma su Twitter -. Perché ora finanziamo soprattutto a debito e quel debito, ...

Advertising

AndreaMarcucci : La proposta di Enrico Letta su #tassadisuccessione è sbagliata nei tempi e nei modi. Nel merito basti ricordare che… - LegaSalvini : TASSE, MATTEO SALVINI ANNIENTA QUEL 'GENIO' DI ENRICO LETTA: VUOLE TOGLIERE SOLDI AGLI ITALIANI - AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - DomenicoAiello_ : Il contributo di Enrico Letta al Governo Draghi: provocazioni senza alcuna pregnanza, tutte stucchevolmente adocchi… - Lucajunior2000 : RT @AndreaMarcucci: La proposta di Enrico Letta su #tassadisuccessione è sbagliata nei tempi e nei modi. Nel merito basti ricordare che sti… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta

Il tema è tornato sul tavolo del dibattito politico dopo essere stato sollevato da: " Lancio la proposta di dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per ..."In Italia persino una proposta di buonsenso come quella disulla #tassadisuccessione viene descritta come estremista. Questo dibattito ci riporta all'essenziale: la destra difende i ricchi, la sinistra è nata per redistribuire. Tutto qui". Lo ...I 10 anni di Wiki Loves Monuments (Campania) E’ da dieci anni in Italia il concorso fotografico entrato nel 2012 nel Guinness dei primati come più grande al mondo. Si chiama Wi ...Il segretario del Pd insiste sulla tassa di successione e ironizza: "Il nostro è un Paese davvero dal cuore d'oro". Ma il premier Draghi lo ha già stoppato ...