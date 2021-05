NBA Playoff 2021 | Middleton decide una pazza gara-1 | Milwaukee supera Miami all’OT

(Di sabato 22 maggio 2021) INBAsi sono aperti come meglio non potevano: con una partita terminata al primo supplementare, con tanto di game-winner. A segnarlo è Khris(27 punti), abile a lasciare sul cronometro soltanto cinque decimi di secondo. Il capolavoro è completato da Jrue Holiday sul possesso finale, dove stoppa Jimmy Butler sul tentativo disperato sulla sirena: è 109-107 e 1-0contro, dopo un’autentica battaglia. NBA: IL CALENDARIO COMPLETO DEL PRIMO TURNO NBA: IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI NBA: I RISULTATI One down. @calm pic.twitter.com/g5c6TE8Kle —Bucks (@Bucks) May 22,Primo tempo ...

MILWAUKEE BUCKS - MIAMI HEAT 109 - 107 - IL TABELLINO Il racconto del primo tempo Brutale inizio di gara-1 per i Bucks, che non riescono a contenere Duncan Robinson dal perimetro: 3/3 dall'arco per lui. Primo quarto chiaramente equilibrato, con gli ospiti trascinati da tre triple di Duncan Robinson, letale dall'arco. Jimmy Butler, invece, litiga con il canestro (0 punti nel primo periodo), ma riesce a