Mare o campagna? Righe o fiori? A voi la scelta (Di sabato 22 maggio 2021) Cosa va di moda adesso nella primavera estate 2021? La risposta nelle idee shopping della settimana. Abiti e accessori appena lanciati firmati da due case di moda italiane: Miu Miu e Salvatore Ferragamo. Per gli occhiali, invece, la novità arriva dalla maison francese Alaïa. Capsule collection, collaborazioni, approfondimenti ed eventi per restare sempre aggiornati sulle idee shopping must del momento. Idee shopping maggio guarda le foto Leggi anche › Come vestirsi a maggio 2021? 5 outfit da copiare ...

