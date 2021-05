Jade Tailor sceneggiatrice e regista di Twisted Crow

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 maggio 2021) L'attrice, ex star di The Magicians, debutterà alla regia con un film tratto dal romanzo: A Tale of A Broken Kingdom., recentemente protagonista della serie The Magicians, sarà ladel film tratto da: A Tale Of a Broken Kingdom scritto da El Dubois. Il progetto rappresenterà il debutto dietro la macchina da presa per l'attrice, coinvolta anche in veste di produttrice tramite la sua Eyeris Entertainment.affronta il tema della violenza domestica attraverso il racconto di quanto realmente accaduto a El Dubois, che ha dovuto affrontare una persona sociopatica e narcisista. I personaggi riflettono ...