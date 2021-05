Jacobs contro Tortu | i due figli del vento si sfidano a Rieti

Advertising

I due migliori azzurri di sempre, gli unici sotto il muro dei 10 secondi: perè il ritorno in pista a nove giorni dal formidabile 9.95 di Savona con cui ha tolto il record di 9.99 a Tortu che ......400 metri per l'esordio stagionaleBenati, Strati e Derkach nelle pedane. CHE GARE - Saranno tante le gare, quasi tutte del programma 'olimpico', con grandi nomi. Detto del duello trae ...Fari puntati su Rieti dove, oggi, va in scena il duello tra il neoprimatista italiano Marcell Jacobs e il finalista mondiale Filippo Tortu nei 100 metri: batterie alle ore 16 e finale alle 17.15. I du ...Un sabato a tutto sprint (rigorosamente azzurro) quello che domani avrà come teatro lo stadio Guidobaldi di Rieti. Sotto i riflettori ci sarà il primo confronto stagionale nei 100 metri tra il neo pri ...