Hocus Pocus 2 | le streghe saranno nuovamente insieme nel sequel dello storico film Hocus Pocus su Disney+

(Di sabato 22 maggio 2021) Era il 1993 quando le 3 malefiche sorellediavevano fatto il loro debutto al cinema ammaliando grandi e piccini accorse a vederle. Oraannuncia il ritorno attraverso un post sul proprio account Instagram che sancisce l’ufficialità. Rivedremo dunque Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy tutteben 28 anni dopo.2: un ritorno da far paura Era rimasta senzala pellicola diche tanto si era fatta apprezzare nel 1993, portando al cinema un’intera generazione di bambini festanti. Ildivenne cult con le sue atmosfere ...

Bette Midler, Sarah Jessica Parker , e Kathy Najimy torneranno nel ruolo delle sorelle Sanderson in '2' Il ritorno delle sorelle Sanderson in '2' Nonostante fosse noto che un sequel dell'amatissimo '' fosse a buon punto della lavorazione, ora abbiamo la conferma ...Sarà un autunno speciale quello del 2022 con "2", l'attesissimo ritorno sullo schermo delle streghe più amate di sempre. Sarah Jessica Parker , Bette Midler e Kathy Najimy sono pronte a cavalcare le scope per tornare a spaventare i ...Nonostante fosse noto che un sequel dell'amatissimo "Hocus Pocus" fosse a buon punto della lavorazione, ora abbiamo la conferma ufficiale che "Hocus Pocus 2" approderà su Disney+ nell'autunno del 2022 ...