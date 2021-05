Giulia De Lellis presto alla conduzione di un programma tv: “Maria De Filippi la mia ispirazione” (Di sabato 22 maggio 2021) Giulia De Lellis condurrà un programma incentrato su un gruppo di single che tenteranno di trovare l’anima gemella. “Amo sperimentare. Ho anche recitato come attrice e scritto un libro: mi piace buttarmi. Ma la televisione mi sta dando grandi soddisfazioni, mi sento appagata”. Molte le critiche degli haters, ma Giulia non sembra esserene preoccupata: “Cerco di non farmi toccare dalle critiche. Quando il libro è stato così a lungo primo in classifica so che molti non hanno apprezzato e lo comprendo… eppure è successo. Sono la prima a restare incredula di fronte a certe risposte della gente, ma arrivano. Ho un modo di comunicare che si è rivelato efficace sui social, tutto qui. Non mi sono snaturata per fare sì che le cose andassero come sono andate”. Poi spiega: “Quella di Maria De ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 22 maggio 2021)Decondurrà unincentrato su un gruppo di single che tenteranno di trovare l’anima gemella. “Amo sperimentare. Ho anche recitato come attrice e scritto un libro: mi piace buttarmi. Ma la televisione mi sta dando grandi soddisfazioni, mi sento appagata”. Molte le critiche degli haters, manon sembra esserene preoccupata: “Cerco di non farmi toccare dalle critiche. Quando il libro è stato così a lungo primo in classifica so che molti non hanno apprezzato e lo comprendo… eppure è successo. Sono la prima a restare incredula di fronte a certe risposte della gente, ma arrivano. Ho un modo di comunicare che si è rivelato efficace sui social, tutto qui. Non mi sono snaturata per fare sì che le cose andassero come sono andate”. Poi spiega: “Quella diDe ...

Advertising

QuotidianPost : Giulia De Lellis presto alla conduzione di un programma tv: “Maria De Filippi la mia ispirazione”… - cmqpiena : RT @fraversion: Giulia De Lellis debutta come conduttrice di Love Island e al Corriere spiega: «Ignoro le critiche, ho successo perché sono… - kaiserrossii : Non penso esista dentifricio migliore di mentadent white now forever di Giulia de Lellis - IlTifosotto : Tutto è pronto per l'inizio del dating show @loveislanditaly su @discoveryplus con Giulia De Lellis. - Marycompagnone : @prelemino_ Su ig Giulia de lellis ha aperto una pagina pensiamo fosse lei si chiama i prelemi ha tipo 8.000 follow… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis a Love Island: "Sono la prova vivente che innamorarsi in tv è possibile" Intervistata da Il Corriere della Sera , Giulia De Lellis ha così parlato del suo nuovo progetto televisivo. " Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile. Ma non bisogna ...

In copertina - Giulia De Lellis Dopo aver partecipato ai reality show, scritto un libro, dato consigli come influencer sui social, stavolta in tivù torna come conduttrice di 'Love Island', in onda su Discovery+.

Leggi la biografia di Giulia De Lellis e il suo esordio Cosmopolitan Giulia De Lellis debutta come conduttrice e ammette: "Grandi soddisfazioni" | LaNostraTv Giulia De Lellis pronta per Love Island: “La televisione mi sta dando grandi soddisfazioni”. Tutto è pronto per Love Island Italia 2021, reality che vedrà Giulia De Lellis approdare come conduttrice s ...

Giulia de Lellis conduttrice di Love Island Italia, nuovo programma di dating Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi” scriveva su Instagram Gi ...

Intervistata da Il Corriere della Sera ,Deha così parlato del suo nuovo progetto televisivo. " Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile. Ma non bisogna ...Dopo aver partecipato ai reality show, scritto un libro, dato consigli come influencer sui social, stavolta in tivù torna come conduttrice di 'Love Island', in onda su Discovery+.Giulia De Lellis pronta per Love Island: “La televisione mi sta dando grandi soddisfazioni”. Tutto è pronto per Love Island Italia 2021, reality che vedrà Giulia De Lellis approdare come conduttrice s ...Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi” scriveva su Instagram Gi ...