Francesca Pascale scopre i suoi tatuaggi: sul braccio l'omaggio al Ddl Zan (Di sabato 22 maggio 2021) “Ogni segno un disegno”: questa è la didascalia che si legge sotto alla foto pubblicata da Francesca Pascale sul suo profilo Instagram. L’ex di Silvio Berlusconi mette in bella mostra i suoi tatuaggi, tra cui spunta il simbolo della pace arcobaleno in omaggio al Ddl Zan. La Pascale di recente non ha nascosto di essere dalla parte del disegno di legge. Sono lontani i tempi in cui, sul polso, campeggiava la scritta “Silvio”. Francesca Pascale oggi si mostra diversa, anche esteticamente. Via i lunghi capelli biondi e spazio ad un taglio corto e ribelle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Pascale ? ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) “Ogni segno un disegno”: questa è la didascalia che si legge sotto alla foto pubblicata dasul suo profilo Instagram. L’ex di Silvio Berlusconi mette in bella mostra i, tra cui spunta il simbolo della pace arcobaleno inal Ddl Zan. Ladi recente non ha nascosto di essere dalla parte del disegno di legge. Sono lontani i tempi in cui, sul polso, campeggiava la scritta “Silvio”.oggi si mostra diversa, anche esteticamente. Via i lunghi capelli biondi e spazio ad un taglio corto e ribelle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? ...

Advertising

HuffPostItalia : Francesca Pascale scopre i suoi tatuaggi: sul braccio l'omaggio al Ddl Zan - lucanioantonio2 : Francesca Pascale, 'colpo di testa' per dimenticare Berlusconi - VanityFairIt : L'ex compagna di Berlusconi, che oggi sembrerebbe legata a Paola Turci, si è mostrata su Instagram in panni inediti… - VanityFairIt : L'ex compagna di Berlusconi, che oggi sembrerebbe legata a Paola Turci, si è mostrata su Instagram in panni inediti… - zazoomblog : Nuovo look per Francesca Pascale: capelli corti e tattoo arcobaleno. Ma è davvero inedita? - #Nuovo #Francesca… -