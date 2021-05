Europei | rabbia Pilato | 50 rana con record in batteria

Advertising

Ambrogi56194269 : RT @Nuotomania: - Nuotomania : -

Ultime Notizie dalla rete : Europei rabbia

La Gazzetta dello Sport

'Avevo moltaper la mancata semifinale nei 100 e ho avuto problemi al ginocchi destro' ha detto Benny che stasera potrà migliorare ancora il crono. Si qualifica anche Arianna Castiglioni in 30'...Il direttore di ANTIMAFIADuemila ha esordito dicendo: "Sono deluso, amareggiato, provo moltaperché i mezzi di comunicazione mondiali, non soltanto italiani, ma anche, statunitensi, ...La risposta della campionessa. Benedetta Pilato ha dato libero sfogo alle sue qualità, mettendoci un po' di rabbia, nelle batterie dei 50 rana donne degli Europei 2021 di nuoto a Budapest (Ungheria).I tifosi dell’ Inter si sentono sotto attacco. La notizia del prestito arrivato da Oaktree e annunciato dalla stessa Inter per molti doveva rappresentare la fine di un problema di cui si è parlato a l ...