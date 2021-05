È la squadra italiana che è migliorata di più. Ma riuscirà a portarsi via il prossimo scudetto? (Di sabato 22 maggio 2021) Neanche i tifosi più ottimisti ci avrebbero creduto, a inizio stagione, eppure il Milan è la squadra italiana che ha dimostrato la miglior crescita. Ancora in corsa per il titolo, a una manciata di partite dalla fine, la giovane squadra nostrana motivata dalle idee di Stefano Pioli e da uno Zlatan Ibrahimovic in ottima forma ha scalato la classifica. Come ha recentemente commentato il direttore tecnico Paolo Maldini, anche se la squadra non dovesse vincere la Serie A in questa stagione ha tutti i requisiti per poter ottenere il suo primo scudetto dal 2011. Vediamo perché la stagione 2021/22 potrebbe essere quella del Milan. Campioni dell’inverno 2020 Purtroppo non si vince un trofeo per questo ma, per il Milan, chiudere il 2020 in cima alla classifica di Serie A è stata una potente dichiarazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Neanche i tifosi più ottimisti ci avrebbero creduto, a inizio stagione, eppure il Milan è lache ha dimostrato la miglior crescita. Ancora in corsa per il titolo, a una manciata di partite dalla fine, la giovanenostrana motivata dalle idee di Stefano Pioli e da uno Zlatan Ibrahimovic in ottima forma ha scalato la classifica. Come ha recentemente commentato il direttore tecnico Paolo Maldini, anche se lanon dovesse vincere la Serie A in questa stagione ha tutti i requisiti per poter ottenere il suo primodal 2011. Vediamo perché la stagione 2021/22 potrebbe essere quella del Milan. Campioni dell’inverno 2020 Purtroppo non si vince un trofeo per questo ma, per il Milan, chiudere il 2020 in cima alla classifica di Serie A è stata una potente dichiarazione di ...

