Dal governo il via libera per le trivelle nell'Adriatico. I sindaci: "Addio vongole e turismo" (Di sabato 22 maggio 2021) Proteste, rabbia, delusione. Il via libera del Ministero della transizione ecologica al progetto "Teodorico" per l'estrazione di gas al largo dei Lidi ha subito scatenato le reazioni delle comunità che si affacciano sul mar Adriatico nella zona compresa tra l'Emilia-Romagna e il Veneto, tutte concordi nel lanciare l'allarme per le conseguenze che la decisione dell'esecutivo Draghi potrebbe avere sull'area. Ricordando come quella fascia sia interessata dal fenomeno della subsidenza e per questo considerata fragile, dettaglio del quale nessuno sembra aver tenuto conto. Alle pagine del Resto del Carlino, ecco arrivare così le dichiarazioni del sindaco di Goro e vicepresidente dell'Ente Parco, Diego Viviani: "Tutti i componenti della Comunità del Parco hanno espresso la propria contrarietà a questo progetto. Questo è stato l'indirizzo che è stato dato. Ora, speriamo che ...

