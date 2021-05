Crotone | Vrenna | «Proveremo a fare cassa con Messias e Simy»

(Di sabato 22 maggio 2021) Gianni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Nwankwoe JuniorGianni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Nwankwoe Junior. «La cosa che brucia più di tutte è avere due attaccanti da 30 gol ed essere retrocessi.con loro, ora ripartiremo dalla B che sarà quasi un A2. Profilo basso. Ci riuniremo con lo staff tecnico per stabilire il programma e su quale allenatore puntare.ha 30 anni e solo due anni fa è arrivato tra i professionisti. Se sarà integro potrà giocare ancora a lungo, anche con squadre importanti, perché per me è un fenomeno del ...

Così Gianni, presidente del, dopo il pareggio per 0 - 0 allo 'Scida' contro la Fiorentina nell'ultima giornata del campionato di Serie A. "Sarà un campionato di Serie B dove vedremo ...Non tutti lo sanno, ma uno dei miei primi incarichi a 25 anni fu fare l'osservatore per ildel presidentee di Peppe Ursino e Gasperini mi utilizzava per visionare qualche avversario e ...Il Presidente del Crotone Gianni Vrenna commenta la retrocessione della sua squadra e annuncia cessioni eccellenti.Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo la partita contro la Fiorentina: “La cosa che brucia più di tutte è avere due attaccanti da 30 gol ed essere retrocessi. Provere ...