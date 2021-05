Confetti e norme covid | la confettata per le cerimonie in sicurezza

Leggi su velvetmag

(Di sabato 22 maggio 2021) Tempo die dunque di, ma come evitare di rinunciare alla degustazione self-service? Ilha stravolto il modo di ricevere agli eventi: niente buffet, tavoli per 4 o massimo 5 persone se sono stesso gruppo famigliare e ora anche il momento della! Dulcis in fundo alleil confetto è il simbolo della festa e non può mancare. Ecco come non rinunciare al tipico dolcetto dei vari gusti, ricoperto dalla colata di zucchero… 3 Idee da seguire per degustare iFamoso il detto “dopo ispuntano i difetti!”. Questi sono necessari ai matrimoni come ai battesimi, lauree, cresime, comunioni, promesse di matrimonio, insomma senzanon c’è cerimonia. Ogni ricorrenza ha il suo specifico, rosso per la ...