Basket, Playoff Serie A1 2021: semifinali, tabellone e accoppiamenti (Di sabato 22 maggio 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali dei Playoff del campionato di Serie A1. Sono quattro le squadre che si daranno battaglia per l’accesso all’atto finale. Rispetto ai quarti di finale le Serie non si dilateranno: il discorso rimarrà all’interno delle cinque gare, con l’alternanza dei campi che seguirà la formula 1-1-2-2-1: le prime due gare si terranno in casa della meglio posizionata al termine della regular season, la quale avrà anche il vantaggio di giocare gara-5 tra le mura amiche. Di seguito gli accoppiamenti del tabellone delle semifinali. I RISULTATI AGGIORNATI semifinali (1) Olimpia Milano vs (4) Umana Reyer Venezia (3) Segafredo Virtus Bologna vs (2) Happy Casa Brindisi SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ile glidelledeidel campionato diA1. Sono quattro le squadre che si daranno battaglia per l’accesso all’atto finale. Rispetto ai quarti di finale lenon si dilateranno: il discorso rimarrà all’interno delle cinque gare, con l’alternanza dei campi che seguirà la formula 1-1-2-2-1: le prime due gare si terranno in casa della meglio posizionata al termine della regular season, la quale avrà anche il vantaggio di giocare gara-5 tra le mura amiche. Di seguito glideldelle. I RISULTATI AGGIORNATI(1) Olimpia Milano vs (4) Umana Reyer Venezia (3) Segafredo Virtus Bologna vs (2) Happy Casa Brindisi SportFace.

Advertising

webecodibergamo : Treviglio, contro Ferrara nei playoff a rappresentare il basket bergamasco - sportface2016 : #NBAPlayoffs Brooklyn Nets-Boston Celtics stanotte in tv, gara-1 primo turno: data, orario, canale e diretta stre… - Pall_Gonfiato : Playoff scudetto nel basket, col pubblico e con la concorrenza Nba. Tonut Mvp - giornaleradiofm : Approfondimenti: Basket: Nba; Warriors ko in casa, Memphis ai playoff: (ANSA) - ROMA, 22 MAG - Si è completata con… - sportface2016 : #LBAPlayoff Olimpia Milano e Venezia scendono sul parquet del Mediolanum in occasione di gara-1 delle semifinali:… -