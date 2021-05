Alessandra Moretti minacciata sui social dopo la partecipazione in tv: “Non ti meravigliare se qualcuno ti sfregia con l’acido”. Lei denuncia (Di sabato 22 maggio 2021) dopo la partecipazione televisiva alla puntata di Dritto e Rovescio di giovedì sera, l’eurodeputata Pd, Alessandra Moretti è stata minacciata sui social ed ha prontamente denunciato per individuare il suo hater. A dirlo la stessa deputata dem in un post su Facebook in cui riporta le parole del commento: “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante’. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio’ – ha scritto l’eurodeputata – A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)latelevisiva alla puntata di Dritto e Rovescio di giovedì sera, l’eurodeputata Pd,è statasuied ha prontamenteto per individuare il suo hater. A dirlo la stessa deputata dem in un post su Facebook in cui riporta le parole del commento: “‘Non tise un giornoti cambia i connotati magari con delin faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante’. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebookche ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio’ – ha scritto l’eurodeputata – A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, ...

lauraboldrini : Solidarietà a @ale_moretti per le minacce ricevute. Hai fatto bene Alessandra a denunciare. La violenza e la misogi… - FQMagazineit : Alessandra Moretti minacciata sui social dopo la partecipazione in tv: “Non ti meravigliare se qualcuno ti sfregia… - Oscar36139420 : @ale_moretti @serracchiani ??????Forza Alessandra, perché: da SEMPRE!! (lo sanno gli avversari, come chi ti conosce e… - antonionozzi : RT @Deputatipd: Tutte le deputate e i deputati del @pdnetwork si stringono ad @ale_moretti, vittima di minacce agghiaccianti. Basta clima d… - poteredonna : RT @lauraboldrini: Solidarietà a @ale_moretti per le minacce ricevute. Hai fatto bene Alessandra a denunciare. La violenza e la misoginia i… -