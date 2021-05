Via della Seta, Coldiretti Caserta lancia i corsi di gelsibachicoltura (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa via della Seta torna ad attraversare la provincia di Caserta. Grazie all’iniziativa dei giovani agricoltori di Coldiretti Caserta si riaccende l’attenzione verso le piante di gelso e l’allevamento dei bachi grazie al lancio di un corso di formazione dedicato. Il filo ricavato dal bozzolo delle larve di bombyx mori ha impreziosito gli abiti, gli arazzi e le bandiere fin dai tempi dei Romani. Plinio il Vecchio racconta della peluria di ignoti alberi, definendola “lana delle foreste”. Ma fu Ferdinando IV di Borbone a portare a Caserta la lavorazione della Seta, con la creazione della Real Colonia Serica di San Leucio. Il corso di formazione punta anche ad enfatizzare il valore ambientale dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa viatorna ad attraversare la provincia di. Grazie all’iniziativa dei giovani agricoltori disi riaccende l’attenzione verso le piante di gelso e l’allevamento dei bachi grazie al lancio di un corso di formazione dedicato. Il filo ricavato dal bozzolo delle larve di bombyx mori ha impreziosito gli abiti, gli arazzi e le bandiere fin dai tempi dei Romani. Plinio il Vecchio raccontapeluria di ignoti alberi, definendola “lana delle foreste”. Ma fu Ferdinando IV di Borbone a portare ala lavorazione, con la creazioneReal Colonia Serica di San Leucio. Il corso di formazione punta anche ad enfatizzare il valore ambientale dei ...

