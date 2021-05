“Verissimo”: gli ospiti dalla puntata del 22 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultimo appuntamento con il talk di Canale 5 Sabato 22 maggio, come sempre su Canale 5, alle ore 15.00, va in onda l’ultimo appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Ospite la trionfatrice dell’ultima edizione di “Amici”, la ballerina Giulia, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro. Intensa intervista ad Emma che, dopo la lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo tour. Inoltre, in attesa dell’uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsiMahmood. Direttamente da “L’isola dei Famosi” sarà ospite Vera Gemma, una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5. E ancora, per la prima volta in studio, il racconto e la forza di Gessica Notaro. Infine, tornano in studio i “Me contro te”, ossia Luì e Sofì, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Ultimo appuntamento con il talk di Canale 5 Sabato 22, come sempre su Canale 5, alle ore 15.00, va in onda l’ultimo appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin. Ospite la trionfatrice dell’ultima edizione di “Amici”, la ballerina Giulia, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro. Intensa intervista ad Emma che, dopo la lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo tour. Inoltre, in attesa dell’uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsiMahmood. Direttamente da “L’isola dei Famosi” sarà ospite Vera Gemma, una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5. E ancora, per la prima volta in studio, il racconto e la forza di Gessica Notaro. Infine, tornano in studio i “Me contro te”, ossia Luì e Sofì, ...

Advertising

Hopedes99 : @goldenelivs Verissimo ?? .gli ho visti tutti e 7 felici e sereni - 361_magazine : Gli ospiti di #verissimo: spazio ad #amici con #sangiovanni, #giulia e #aka7even - InMyBook4 : @maybea18 Sicuramente gli chiederà di Rosa, alla fine è inutile lamentarsi del cringe. In un programma come Verissi… - Tomlinsonxangel : RT @ellavworld: giustamente aka, ale e deddy trattati come pezze da piedi pure in un semplice post di verissimo. Non per qualcosa ma perdev… - SocialArtistOF : Annunciati tutti gli ospiti dell'appuntamento di domani di #Verissimo. La vincitrice e i finalisti di #Amici20, e V… -